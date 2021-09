Arket maakt stap naar China met opening winkel in Peking

Het Zweedse modemerk en zusje van onder H&M, Arket, heeft de stap naar China gemaakt. Het merk opent op donderdag 30 september in het Taikoo Li Sunlitun winkelcentrum in Peking, aldus het persbericht.

Arket maakte in de herfst van 2020 al het online debuut in China, maar de winkel in Peking is de eerste fysieke uiting voor de Chinese klanten. De nieuwe winkel telt 860 vierkante meter aan winkeloppervlak, verspreid over twee verdiepingen. Het bekende interieur van Arket-winkels (minimalistisch met een nadruk op licht en ruimte met een monochroom palet van grijs en natuurlijke materialen) zal in de Chinese vestiging worden doorgevoerd. Anders dan in andere vestigingen van Arket, zal het Arket-café een koffiezaak worden, in plaats van een café met de focus op de ‘new nordic kitchen’.

Het volledige assortiment van Arket zal te vinden zijn in de winkel. Van ready-to-wear, accessoires, sportkleding, reis-items, kindermode, speelgoed, baby producten, keukenitems, huistextiel en interieur-items.