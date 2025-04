Arket opent derde Nederlandse winkel in Westfield Mall of the Netherlands

Het Zweedse merk Arket breidt verder uit in Nederland. Het modemerk dat onderdeel is van de H&M Group opent een derde winkel in de Westfield Mall of the Netherlands, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De winkel biedt een dames- en herencollectie aan. Daarnaast zullen er verzorgingsproducten en andere designitems voor in huis verkrijgbaar zijn.

"We zijn enorm enthousiast om onze uitbreiding in Nederland voort te zetten, een markt waar ons concept en onze collecties goed aansluiten bij de wensen van de lokale en”, aldus Pernilla Wohlfahrt, Managing Director, bij Arket. Het Zweedse modemerk heeft al winkels in Amsterdam en Den Haag.