Arket opent eerste winkel Spaanse winkel in Barcelona

Het Scandinavische mode- en lifestylemerk Arket opent voor het eerst een fysieke locatie in Spanje. Om precies te zijn in Barcelona, meldt Arket in een persbericht. De opening staat in de herfst van 2023 gepland.

Het gaat om een flagshipstore die een samengestelde collectie van ready-to-wear en accessoires voor dames, heren en kinderen aanbiedt. Daarnaast zijn er verzorgingsproducten en interieur items te vinden. De tijdloze items worden gecombineerd met seizoensgebonden fashion drops, zo staat in het persbericht.

“We zijn enthousiast over de opening van onze eerste Arket-winkel in Barcelona. Het wordt een van onze belangrijkste evenementen dit jaar en we kijken ernaar uit om onze klanten en de lokale creatieve gemeenschap te ontmoeten”, aldus Pernilla Wohlfahrt, managing director bij Arket in het persbericht.