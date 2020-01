Arket opent tweede winkel in Nederland

Arket breidt uit in Nederland. Het merk van de H&M Group opent de tweede Nederlandse winkel in Den Haag, zo laat het merk weten in een persbericht.

De winkel zal aan het einde van mei dit jaar openen. Het merk opent de deuren aan de Wagenstraat 14. Zoals bij de andere Europese vestigingen zal ook de Arket-winkel in Den Haag een Arket café hebben. De winkel biedt producten voor mannen, vrouwen, kinderen en interieur. Het merk omschrijft zich als tijdloos, kwalitatief en warm.

Arket opende de eerste Nederlandse winkel in 2018 en was online al aanwezig sinds 2017. Naast eigen producten verkoopt Arket ook producten van derden. Meer dan vijftig merken zitten in het assortiment. Managing director van het merk Lars Axelsson meldde in 2018 tegen FashionUnited de reden voor het aanbieden van producten van derden. “Andere merken hebben bepaalde ontwerpen al geperfectioneerd. Bijvoorbeeld lederen schoenen, wij maken ook hele goede schoenen, maar dat betekent niet dat iemand anders dat niet ook kan. Waarom zouden we iets perfectioneren wat al perfect is.”

Beeld: Via Arket