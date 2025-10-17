Arket opent winkel in Mall of the Netherlands

Vandaag opent de Zweedse modeketen Arket een nieuwe winkel in Mall of the Netherlands in Leidschendam. Het wordt het derde filiaal van het merk in Nederland, meldt de retailer in een persbericht.

De winkelruimte van 322 vierkante meter past bij de kenmerkende Scandinavische esthetiek van het merk, met een overwegend lichtgrijs interieur, een handgemaakte terrazzovloer, eikenhout en potplanten die tussen het assortiment zijn geplaatst. Het aanbod bestaat uit kleding en accessoires voor vrouwen en mannen, aangevuld met bodycare- en interieurproducten.

Arket, gevestigd in Stockholm, is een modern lifestylemerk met winkels in steden als Londen, Stockholm, Berlijn en in China. Onlangs opende het merk ook een eerste pop-upstore in Zuid-Korea.