Armedangels maakt fysieke stap naar Nederland met pop-up

Duits merk Armedangels heeft een pop-up geopend in iconische Utrechtse winkel De Rode Winkel. Het is de eerste keer dat het merk een eigen fysieke ruimte opent in Nederland, zo bevestigt een woordvoerder aan FashionUnited.

De pop-up is tot en met 31 augustus te vinden in De Rode Winkel. Armedangels heeft gekozen voor een concept met strakke vormen en materialen. Er is gebruik gemaakt van wit, lichte houtdetails en felgeel.

In de pop-up zijn tijdloze basics, de huidige herfstcollectie en de denimstijlen te vinden van het merk. De Rode Winkel zelf staat bekend om het grote aanbod aan denims waardoor Armedangels de omgeving van de winkel perfect vond voor de pop-up.