Arnhemse Stockdagen gaat samenwerking aan met Musis & Stadstheater Arnhem

De Arnhemse Stockdagen krijgt een nieuwe hoofdlocatie. De mode en design vierdaagse is namelijk een samenwerking aangegaan met Musis & Stadstheater Arnhem voor de komende drie edities. Deze zomer verhuist de hoofdlocatie van de Arnhemse Stockdagen dan ook naar Musis.

Musis biedt plaats aan ongeveer negentig dagen. Tijdens de Arnhemse Stockdagen openen Nederlandse ontwerpers en high-end winkeliers namelijk de deuren van hun voorraadkasten. Vier dagen lang kunnen consumenten voorraad, samples en prototypes van van mode, accessoires en design kopen tegen gereduceerde prijzen.

“Met deze samenwerking verbinden we cultuur met mode en product design in het culturele icoon van Arnhem: Musis & Stadstheater,” aldus Sophie Schijf, directeur van de Arnhemse Stockdagen en Hans Verburgt, directeur Musis & Stadstheater, in een gezamenlijk persbericht. “ Zowel Stockdagen als Musis & Stadstheater zijn heel sterk met de stad verbonden, daarom is deze samenwerking zo waardevol.”