Asket lanceert nieuw resale winkelconcept: Eerste winkel in Stockholm

Het Zweedse kledingmerk Asket opent in Stockholm een nieuwe winkel speciaal voor resale, zo kondigt het bedrijf aan in een persbericht.

De nieuwe resale winkel biedt onder andere kleding uit het in 2021 gelanceerde ‘Revival Program’ aan. Het ‘Revival’ programma vroeg klanten alle niet meer gebruikte Asket items terug te sturen, ongeacht de staat. Sinds de lancering heeft Asket zo’n 2500 kledingstukken verzameld, die na schoongemaakt en gerepareerd te zijn opnieuw werden verkocht.

Daarnaast worden in de winkel ook samples uit fotoshoots beschikbaar gemaakt, samen met geretourneerde kledingstukken die niet geschikt waren om doorverkocht te worden als onderdeel van het standaard assortiment. In de toekomst zal de winkel ook reparatieworkshops gaan aanbieden, aldus Asket.

Asket werd in 2015 opgericht in Stockholm door August Bard-Bringéus en Jakob Dworsky, met het doel om een einde te maken aan overconsumptie. In plaats van met seizoenen, werkt het merk met een permanente collectie.