Asos gaat een fysieke pop-up openen in Londen

De online retailer Asos opent deze maand zijn eerste fysieke pop-upwinkel in Londen. Deze winkel, gelegen aan 11 Rathbone Place, zal vier verdiepingen beslaan en is open van 23 tot 26 november, in aanloop naar en tijde van Black Friday. Bezoekers kunnen er een speciaal geselecteerde editie van de herfst/wintercollecties van 2023 zowel fysiek als digitaal proberen en kopen.

De pop-up biedt twee verdiepingen met populaire Asos-merken waaronder Asos Design, Nike, New Balance en Charlotte Tilbury en organiseert evenementen zoals live muziek, DJ-sets, weggeefacties, workshops en paneldiscussies. Asos werkt ook samen met Snapchat voor een augmented reality (AR) catwalkshow, waarmee bezoekers via de Snapchat-app outfits virtueel kunnen passen en exclusieve in-winkel beloningen kunnen verdienen.

Dit artikel is gebaseerd op de publicatie van FashionUnited.uk van Danielle-Wightman Stone, gemaakt met behulp van een kunstmatige intelligentie tool (AI) en daarna geredigeerd.