Assem doet er vanaf nu ook geuren en beauty bij

Zeeuwse modezaak en schoenenspecialist Assem, voorheen Van den Assem, gaat geuren en beauty voeren bovenop het kledingassortiment. Zo blijkt uit een heuglijk nieuwsbericht op de LinkedIn tijdlijn van CEO Jan Baan.

Hij noemt de uitbreiden een stap richiting de visie, de meest persoonlijke boutique op schaal, en dan bedoelt hij met name die van Omoda, sinds 2024 het moederbedrijf. Baan: “Met de introductie van een exclusieve collectie merken van (huis)parfums kan onze klant daarmee zijn outfit écht compleet maken.”

Voorlopig gaat het om een selectie van merken als Fugazzi, Dr. Vranjes en 27 87, die op termijn verder aangevuld zal worden met meer geuren en verzorgingsproducten.

Barry en Leo van de familie Van Den Assem werden in 2024 uitgekocht door Omoda. Die overname kwam niet uit de lucht vallen; het paste bij de laatste perfect in de bedrijfsstrategie.