‘Atelier Munro opent tweede flagshipstore ter wereld in Toronto, Canada’

Het Amsterdamse merk Atelier Munro heeft een eerste flagshipstore geopend in de Canadese stad Toronto. Dat meldt De Ondernemer. Het merk, dat mannenkleding op maat maakt, was al aanwezig in Canada met een showroom, en in vier steden konden zich kleding op afspraak laten aanmeten. De flagshipstore is de eerste grote winkel van het merk in het land.

De winkel is gevestigd in de wijk Yorkville, en is ingericht met hulp van verschillende Amsterdamse ontwerpers. Unknown Architects was verantwoordelijk voor het concept, Tim Hooijmans verzorgde de verlichting, en David Kulen ontwierp een wandtapijt. De winkel biedt niet alleen mogelijkheid om kleding aan te schaffen, maar ook om koffie te drinken, te ontspannen en te werken, aldus De Ondernemer.

Atelier Munro heeft ook een flagship store op de Amsterdamse Beethovenstraat. Het merk is, behalve in Nederland en Canada, ook actief in de Verenigde Staten, Oostenrijk, België, Italië, Noorwegen, Puerto Rico, Zuid-Korea en Spanje.