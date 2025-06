Aurélien breidt uit naar Zwitserland met nieuwe verkooplocatie in Genève

Aurélien, het luxe herenmodemerk bekend om zijn Smart Luxury-filosofie, zet een volgende stap in zijn internationale expansie met een nieuwe verkooplocatie in warenhuis Bongénie, Genève. Deze samenwerking biedt klanten in Zwitserland de mogelijkheid om de kenmerkende stijl en hoogwaardige afwerking van Aurélien van dichtbij te ervaren.

Kleding én schoenen voor mannen onder één dak

Bij Bongénie Genève is zowel de kleding- als de schoenencollectie van Aurélien verkrijgbaar. Van de iconische Yacht Loafer in Softey® suede tot verfijnd knitwear en tijdloze outerwear in Cashwool® en zuivere kasjmier, het volledige lifestyleconcept voor de moderne man is hier vertegenwoordigd.

Aurélien heeft nu een permanent verkooppunt in Genève, een prachtige kans voor liefhebbers van elegantie en vakmanschap om de wereld van Smart Luxury in het hart van Zwitserland te ervaren.

Aurélien bij Bongénie Genève

Rue du Marché 34

1204 Genève

Zwitserland