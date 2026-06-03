Aurélien brengt Smart Luxury naar de Bijenkorf met shop-in-shop

Het modemerk Aurélien heeft een shop-in-shop van 60m² geopend op de herenafdeling van de Bijenkorf in Amsterdam. De nieuwe vestiging vormt een aanvulling op de bestaande flagship aan de Van Baerlestraat in Amsterdam en markeert een volgende stap in de fysieke expansie van het merk in de Nederlandse markt.

De keuze voor de Bijenkorf is geen toeval. Als toonaangevende bestemming voor het hogere segment in Nederland, met een merkenportfolio dat aansluit bij een kwaliteitsbewust en internationaal georiënteerd publiek, sluit het warenhuis nauw aan bij het profiel dat Aurélien nastreeft.

Credits: Aurélien

Smart luxury in een premium omgeving

Aurélien heeft een eigen positie gecreëerd in de high-end mode: Smart Luxury. Het merk werkt met Italiaans vakmanschap en exclusieve materialen, waaronder het eigen Softey® suède en Cashwool®, een uitzonderlijk fijn merinowoltype. De prijsopbouw houdt Aurélien bewust toegankelijk door de keten van ontwerp tot verkoop grotendeels in eigen handen te houden. Die aanpak spreekt precies het type consument aan dat de Bijenkorf als vaste bestemming kent: kwaliteitsbewust en gericht op materiaal.

Op de herenafdeling presenteert Aurélien een zorgvuldige selectie van het assortiment. Centraal staan de suède loafers waarmee het merk zijn naam vestigde, zichtbaar in cognac, olijf en zand, met een wit rubber zoolprofiel als herkenbaar detail. De kleding omvat lichtgewicht overhemden, polo's, knitwear en jassen in een palet van marine, crème en bruintinten, op elkaar afgestemd en als complete look gepresenteerd. De inrichting van de ruimte sluit daarbij aan en geeft de brand mission van Aurélien vorm: warme tinten, zachte texturen en natuurlijke materialen ademen de mediterrane joie-de-vivre die het merk definieert.

Een tweede Amsterdams verkooppunt

De flagship aan de Van Baerlestraat, in het museumkwartier, bedient al een lokaal en toeristisch publiek. De shop-in-shop bij de Bijenkorf bereikt een ander type bezoeker: de shopper die de Bijenkorf al als vaste bestemming kent en voor het eerst in aanraking komt met het merk.

Amsterdam bevestigt zich steeds sterker als retailbestemming in Noord-Europa, met een groot internationaal winkelend publiek en een sterk aanbod in het premium segment. De samenwerking met de Bijenkorf biedt Aurélien daarbij een dubbel bereik: fysiek in de winkel én online bij de Bijenkorf. De Bijenkorf markeert daarmee niet het eindpunt: ook in Londen staat voor juni een nieuwe vestiging op de planning.

De shop-in-shop van Aurélien is te vinden op de eerste verdieping op de herenafdeling van de Bijenkorf Amsterdam. Het assortiment is ook verkrijgbaar via de website van het merk en in de flagship store aan de Van Baerlestraat, Amsterdam.

Credits: Aurélien