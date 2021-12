Babymerk Kitikate opent eerste Nederlandse winkel in Stadshart Amstelveen

Babykledingmerk Kitikate komt naar Nederland. Op donderdag 16 december opent de eerste winkel van het merk op Hollandse bodem, zo blijkt uit een persbericht van het merk. Deze komt in winkelcentrum Stadshart Amstelveen, aan het Binnenhof 35.

Kitikate maakt babykleding van katoen met GOTS-keurmerk, wat betekent dat het materiaal aan specifieke voorwaarden voldoet op het gebied van milieuvriendelijke en ethische productie in de hele toeleveringsketen. Kitikate heeft kleding voor jongens en meisjes met vrolijke prints, evenals schoenen, accessoires, beddengoed en cadeaus.

Kitikate is van oorsprong afkomstig uit Turkije. In de afgelopen vier jaar werden al ruim vijftig Kitikate-winkels geopend in andere Europese landen, waaronder Italië, Spanje en Tsjechië. Nu is Nederland aan de beurt. “Onze pasgeboren dochter gaf ons de inspiratie om Kitikate naar Nederland te halen en de naam uit te breiden in Europa”, aldus eigenaren Cagdas Uysal en Dilan Varol-Uysal in het persbericht. “Wij willen enkel en alleen het beste voor haar en daar hoort duurzame kleding bij. Het is ons doel om zoveel mogelijk ouders en verzorgers bekend te laten maken met Kitikate en hen te stimuleren duurzame kleding aan te schaffen voor hun pasgeboren baby’s of voor de baby’s in hun omgeving.”

Aan een Nederlandse website voor het merk wordt op dit moment nog gewerkt. Intussen is Kitikate al bezig met de volgende stap: de eigenaren hopen ‘op korte termijn uit te breiden in andere grotere steden van de Benelux’.