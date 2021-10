Barts opent pop-up stores in Amsterdam

Barts opent deze winter drie tijdelijke winkels in Amsterdam. Dat kondigt het accessoiresmerk voor dames, heren en kids, aan middels een persbericht. Het gaat om drie locaties van IJscuypje, op de Heiligeweg, Prinsengracht en de Eerste van der Helststraat.

De pop-ups openen eind oktober de deuren. De winkels zijn ieder geval in november en december geopend, laat een woordvoerder van het merk desgevraagd weten. Verlenging tot en met januari behoort tot de mogelijkheden. Dat ligt aan het weer, aldus Barts.

Het Nederlandse accessoiresmerk werd ruim dertig jaar geleden opgericht door Bart Koene. Wat veel mensen niet weten is dat Koene zijn carrière in de mode ooit begon als verkoper van zwembroeken en accessoires op het strand van Saint-Tropez. De collectie van Barts bestaat uit winterse accessoires, maar er is ook een zomerse swimwear collectie. Vandaag de dag telt Barts circa 3000 verkooppunten wereldwijd.