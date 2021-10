Batavia Stad opent pop-up shop Re.Love, waar duurzamer en bewuster kopen centraal staat

Op haar twintigste verjaardag komt winkelcentrum Batavia Stad met een nieuw winkelconcept: Re.love. In de pop-up shop, een project van Batavia Stad zelf, staat duurzamer en bewuster kopen centraal. Niet alleen is er nieuwe duurzame kleding te vinden, ook worden er tweedehands kledingstukken en items van geüpcycled textiel verkocht, zo is in een persbericht van Batavia Stad te lezen. Het is voor het eerst in haar twintigjarige geschiedenis dat Batavia Stad een eigen winkel opent.

In de winkel worden de duurzamere collecties en lijnen gepresenteerd van merken die in Batavia Stad aanwezig zijn, zoals A Fish Named Fred, Desigual vs Ecoalf, Jack & Jones, Karl Lagerfeld, King Louie en Pepe Jeans. De ‘pre-loved’ kledingstukken die bij Re.love worden verkocht, zijn geselecteerd door Amsterdam Collectors, bekend van de online webshop voor vintage designermode. In samenwerking met textielinzamelaar Sympany en het sociale designatelier Makers Unite worden gebruikte denim items ingezameld. Deze worden vervolgens getransformeerd tot 2.500 shoppers, die ook bij Re.love te vinden zullen zijn.

Tot slot zijn er gedurende de hele openingsperiode van de pop-up store outfits te zien die tijdens Amsterdam Fashion Week werden gemaakt van oude kleding uit Batavia Stad-collecties. Twintig ontwerpers, onder wie Ninamounah, Duran Lantink en William Ampofo van modemerk Cruèl maakten van de bestaande items nieuwe, originele looks waarin hun eigen beeldtaal is te herkennen.

Re.love opent op 15 oktober om 11.00 ‘s ochtends aan het Bataviaplein 64 en blijft open tot en met 9 januari 2021.