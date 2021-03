Belgen vinden weg naar webshops in 2020, maar verkoop juist gekrompen

Het coronavirus heeft de Belgische e-commerce in 2020 flink beïnvloed: de online productcategorie groeide met één derde, en de dienstensector kwam onder druk te staan. Dit blijkt uit de BeCommerce Market Monitor. Het onderzoek is uitgevoerd door GfK in opdracht van BeCommerce met steun van PostNL en de Nationale Loterij.

De e-commercesector meldt zich met 10,26 miljard euro omzet: een daling van 10 procent vergeleken met 2019.

Coronavirus heeft impact op verkoop webshops

Het coronavirus heeft een enorme impact op de e-commercesector in België. Doordat fysieke winkels moesten sluiten vanwege de lockdown, werden producten meer online aangeboden. Dit heeft de online verkoop duw in de rug gegeven: er werd één derde meer verkocht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal werd er 7,5 miljard euro aan producten online verkocht, dat blijkt uit de Becommerce Market Monitor. Volgens Managing Director van BeCommerce, Sofie Geeroms, was 2020 het jaar dat de Belg de online verkoop definitief leerde kennen: “200.000 mensen vonden voor het eerst hun weg naar een webwinkel in het coronajaar, goed voor een stijging van 2 procent.” De Belg ontdekte voornamelijk het gemak van de thuisbezorging, aldus Becommerce in het persbericht.

Hoewel de Belgen meer bestellingen online deden, ligt het uitgegeven bedrag per aankoop lager dan vorig jaar, dat blijkt uit de Market Monitor. Zo lag het gemiddelde bedrag vorig jaar op 102 euro, dit jaar is dat 81 euro. Volgens Geeroms komt dat doordat de dienstensector op zijn gat ligt. “Normaal gezien geeft de consument hier de hoogste bedragen aan uit. Denk aan reizen, vliegtuigtickets, evenementen en festivals die vaak meer kosten dan de producten die men online koopt.” Waar de consument in 2019 zo’n 6,2 miljard euro aan deze sector uitgaf, was dat in 2020 nog maar 2,8 miljard euro.

Bancontact en smartphone populair als betaalmiddel

Uit de cijfers van de Payment Monitor, die elk jaar deel uitmaakt van de Market Monitor, blijkt dat bancontact online het meest gebruikte betaalmiddel blijft: 45 procent van de aankopen werd hiermee voldaan. Ook de kredietkaart werd fanatiek gebruikt voor één vierde van de online aankopen. Echter blijkt wel dat het bedrag samenhangt met de betaalmethode: de kredietkaart en overschrijvingen werden vaker gebruikt om hogere bedragen te betalen.

Uit eerdere berichtgeving bleek al dat betalen via de smartphone bij online aankopen bleef groeien. Zo maakte 28 procent van de online kopers bij minimaal een van hun online aankopen gebruik van een smartphone; in 2017 was dat 34 procent. Het afgelopen jaar maakt één derde gebruik van het betalen met een smartphone. De laptop blijft echter het populairst om online aankopen te doen: 45 procent maakt hier gebruik van. Dat komt doordat grotere aankopen sneller via de laptop worden gedaan, dan via de smartphone, zo blijkt uit de Payment Monitor. “Wanneer we onze cijfers naast de cijfers van Thuiswinkel in Nederland leggen, zien we toch wel enkele verschillen”, vertelt Geeroms in het persbericht. “Onze Noorderburen konden met de coronacrisis nog steeds een groei van 7 procent neerzetten: de producten groeiden daar sterker dan bij ons (43 procent) en de diensten werden minder zwaar getroffen (krimp van 39 procent)”. Dit komt door minder strenge coronamaatregelen in Nederland en door een verdere ontwikkeling in de e-commerce. Zo koopt de Nederlander tien keer meer online dan de Belg.