België krijgt dit najaar een virtueel shopping center

Tech start-up Daire werkt aan een virtueel shopping center, naar eigen zeggen de eerste van België. Het shopping center met de naam ‘Daireland’ moet op 1 september geopend worden, aldus het persbericht.

“Als we meer virtuele winkels krijgen, én we willen de ‘shopping beleving’ zo realistisch mogelijk overbrengen, dan is een platform aanbieden waarbij we het grote aanbod samenbrengen een logische stap om de retailsector te versterken en te promoten”, zegt Toby Nguyen, zaakvoerder van Daire, in het persbericht. In december kwamen diverse aankondigingen in de modewereld naar buiten dat bedrijven verdere stappen maken in de metaverse, een digitale wereld. Denk niet alleen aan virtuele collecties, maar ook aan het opzetten van een bedrijfstak die zich alleen focust op producten en ervaringen voor de metaverse.

Merken en winkelketens kunnen vanaf nu zelfs een pand reserveren en hun winkel inrichten in Daireland, zo is te lezen in het bericht. Daire helpt de bedrijven om alles in goede banen te leiden.