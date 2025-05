België krijgt grootste Zara-winkel ter wereld

Inditex opent in Antwerpen de grootste Zara-winkel ter wereld. De opening, gepland voor medio 2026, maakt deel uit van het project Meir Corner. Dit is een ambitieus initiatief voor stadsvernieuwing dat het centrum van de stad wil revitaliseren. De opening is meer dan een strategie voor commerciële expansie. Het wil dienen als een model voor de integratie van detailhandel en duurzame stedelijke ontwikkeling in de huidige Europese context.

Zara versterkt haar aanwezigheid in de iconische Meir, de drukste winkelstraat van België met een geschatte stroom van 200.000 voetgangers per week. Het is een locatie waar het al sinds 1995 actief is met een ander filiaal. De nieuwe ruimte wordt onderdeel van een multifunctioneel stedelijk ecosysteem dat commercie, onderwijs, wonen en duurzaamheid combineert. Het doel is om het commerciële hart van de op een na grootste stad van het land te transformeren.

Deze verandering van locatie vertegenwoordigt ook een significante evolutie in termen van concept, zichtbaarheid en merkbeleving. Het sluit aan bij de strategische verschuiving die Inditex doormaakt naar de consolidatie van technologisch geavanceerde macrowinkels op belangrijke locaties, samen met de geleidelijke sluiting van kleinere winkels of winkels met een lagere omzet.

Een model voor stedelijke integratie voor de toekomst van de detailhandel De nieuwe flagshipstore beslaat een oppervlakte van 14.500 vierkante meter, verdeeld over drie verdiepingen. Het overtreft daarmee elk ander filiaal van het merk wereldwijd. Deze nieuwe ruimte is niet alleen een verkooppunt, maar ook een stedelijk logistiek centrum, een afhaal- en retourpunt voor online bestellingen en een ervaringsplatform dat is ontworpen om de band tussen klant en merk te versterken.

Het project maakt deel uit van Meir Corner, een initiatief dat een referentiepunt wil worden voor gemengde en duurzame stedenbouw in Antwerpen. Het complex wordt gestimuleerd door de Karel de Grote Hogeschool (KdG), in samenwerking met de lokale ontwikkelaars Urbicoon en de familie Tans. Dit zijn lokale spelers met ervaring in duurzame projecten. Het complex wil het hart van de stad revitaliseren met een evenwichtige combinatie van academische, commerciële en gemeenschapsfuncties.

Het complex van 43.000 vierkante meter combineert detailhandel op de begane grond, een universiteitscampus met een capaciteit voor 6000 studenten en 650 medewerkers op de bovenste verdiepingen, evenals binnenplaatsen, groene zones en open ruimtes die bedoeld zijn om de interactie tussen bewoners, studenten en bezoekers te bevorderen.

Daarnaast is een van de fundamentele pijlers van het project de valorisatie van het lokale architecturale erfgoed. De historische gebouwen die in het complex zijn geïntegreerd, worden gerestaureerd met respect voor het erfgoed. De originele gevels en karakteristieke architectonische stijlen, waaronder voorbeelden van brutalisme en naoorlogse architectuur, blijven behouden.