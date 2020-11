België stelt Black Friday niet uit

Black Friday vindt in België gewoon op vrijdag 27 november plaats. Afgelopen week was er nog de hoop dat België net als Frankrijk het koopjesfestijn kon uitstellen, maar na contact met de retailsector blijkt men er geen voorstander van te zijn, zo meldt De Standaard.

Vice-premier Pierre-Yves Dermagne kwam met het voorstel om ook in België Black Friday uit te stellen. Een dag eerder had namelijk de Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire online retailers opgeroepen de dag uit te stellen. Hij deed dit met succes want onder andere Amazon France stelt de koopjesdag uit tot een week later. Een week later zijn als het goed is de fysieke winkels in Frankrijk weer open waardoor er weer eerlijke concurrentie is tussen online en offline spelers.

Ondertussen is er nog geen zicht op de heropening van de Belgische niet-essentiële winkels. Eerder bepleitten diverse brancheorganisaties al dat de winkels aan het begin van december echt geopend moeten worden om de retailsector nog enigszins te redden tijdens de belangrijke decembermaand.