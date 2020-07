België verplicht toch dragen mondmaskers in winkels en winkelcentra

Na flink wat wikken en wegen wordt het dragen van mondmaskers in winkels en winkelcentra in België toch verplicht. Dit heeft het Overlegcomité gisteravond besloten na advies van de Hoge Gezondheidsraad (het Belgische RIVM).

Enkele weken geleden werd door experts al opgeroepen tot een verplichting van het dragen van mondmaskers in winkels en winkelcentra. Experts zijn van mening dat het houden van afstand niet goed meer mogelijk is nu het drukker wordt in de winkels.

Niet alleen worden mondmaskers nu verplicht in winkels en winkelcentra, ook in bioscopen, theaters, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken is het nu verplicht. In veel andere situaties blijft het dragen nog ‘sterk aangeraden’.

Beeld: Pexels