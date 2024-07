Belgisch denimlabel Eat Dust naar Amsterdam: "Waren al regelmatig op zoek naar pandjes"

Belgisch denimlabel Eat Dust was niet van plan een extra winkel te openen, maar recent streek het toch neer in Amsterdam. Het is de tweede internationale winkel van het merk naast de thuisbasis in Antwerpen. FashionUnited vroeg hoe het dan toch zover is gekomen en wat er nog meer op de agenda staat.

Eat Dust trekt de Nederlandse grens over. Waarom is dit het juiste moment om een winkel te openen in Nederland?

We waren al een paar jaar regelmatig op zoek naar pandjes in Amsterdam, maar er was niets dat ons echt aansprak. Na de opening in Parijs vorig jaar, waren we niet direct meer op zoek naar iets in Amsterdam. Totdat Rob [Harmsen, een van de mede-oprichters, red.] terugkwam van een beurs in New York en via een vriendin hoorde dat haar vrienden een pand te huur hadden. We besloten toch maar een kijkje te nemen, ondanks dat we hadden afgesproken in 2024 geen winkels te openen. Vanaf het moment dat we binnenstapten, waren we meteen overtuigd dat dit de perfecte winkel voor ons was, en ook de locatie kon niet beter zijn. Dus daar ging ons plan.

Kun je ons meer vertellen over de inrichting van de Amsterdamse winkel? Welke uitstraling zal centraal staan en zijn er bijzondere elementen?

Net zoals in onze winkels in Antwerpen en Parijs, wilden we onze liefde voor Japan laten doorschemeren. Het zwart geschilderde houtwerk (geïnspireerd door de Shou Sugi Ban-techniek) en de sisal vloerbedekking in de onderste ruimte zijn hier goede voorbeelden van. We wilden vooral een plek creëren die ruimte en rust uitstraalt. De hoge plafonds helpen hierbij, en we kozen bewust voor meubels met organische, rustige vormen, zonder bombast, understated en functioneel. Ook het afschuren van de vloeren om de originele houtkleur terug te krijgen, past in dit kader. Dit, in combinatie met het gebruik van voornamelijk wit en zwart als kleuren – een knipoog naar wat ons, als Belgen, typisch Amsterdams lijkt – zorgt volgens ons voor een harmonieus, sereen geheel waarin onze collecties en de selectie accessoires en objecten die we aanbieden helemaal tot hun recht komen.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Een hoekje in de winkel van Eat Dust. Credits: Spice PR

Met welk gevoel met een bezoeker van de winkel weglopen?

Hopelijk met een goed en relaxed gevoel. We houden er niet van om mensen te pushen tot een verkoop; als je iets koopt, is het omdat je er zelf 100% van overtuigd bent.

Zullen er ook elementen van het East Dust recordlabel te vinden zijn in Amsterdam?

De platen die we op ons label uitbrengen, zijn natuurlijk ook te vinden in de shop in Amsterdam, naast andere vinyl.

Niet lang geleden werd ook een winkel geopend in Parijs. Hoe gaat het daar mee?

Vorig jaar, en die doet het goed. We zijn natuurlijk iets bekender in Nederland dan in Frankrijk, maar we groeien rustig elk seizoen. Net zoals in Antwerpen en Amsterdam zitten we daar ook niet op een A-locatie, maar wel in een superleuke buurt tussen République en Canal Saint-Martin. Daar vind je nog de lokale bakkerij, bloemenwinkel, en restaurant en bar, een beetje zoals in Antwerpen en Parijs. Er komen nu wel meer zaken bij, wat natuurlijk fantastisch is, dus de buurt is enorm aan het evolueren.

Hoe gaat het in het algemeen met Eat Dust? Hoe zijn de afgelopen jaren geweest?

Het gaat goed met Eat Dust en Girls of Dust. We blijven groeien en doen alles op onze eigen manier en zoals het voor ons goed voelt. Het zijn wel een paar drukke jaren geweest, want we zijn nog altijd een superklein team, dus het kan soms best heftig zijn voor iedereen. Vooral de opening van de winkels in Parijs en Amsterdam was intensief, omdat deze niet in een businessplan waren opgenomen. Meestal komt zoiets op ons pad en dan springen we in het diepe. Gelukkig gaat iedereen dan voor de volle 110 procent met ons mee.

Zijn er nog andere toekomstplannen waar we vanaf moeten weten?

Voorlopig staat er niets gepland. We willen nu proberen wat rust te brengen en op adem te komen, goede collecties te maken en leveringen te verzorgen. We willen ervoor zorgen dat alle drie de winkels goed draaien en dat iedereen tevreden is.