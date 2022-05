Belgisch merk 29thOctober opent eerste fysieke winkel

Belgisch merk 29thOctober stapt zelf de fysieke retail in. Het merk opent deze week de allereerste eigen monobrandstore, zo bevestigt een woordvoerder aan FashionUnited. Het merk strijkt neer in Brussel aan de Joseph Stevenstraat.

29thOctober maakt kleding voor mannen en vrouwen op basis van leder, daim en duurzame wollen huiden, aldus het merk. Het werd in 1992 opgericht. 29thOctober heeft een eigen showroom, eveneens in Brussel. Daarnaast is de collectie van het merk te vinden bij retailers Bouvy, Aldo Rizzo, Schmitz en Gentleman & Sportswear. Online is het merk ook verkrijgbaar bij Wolf & Badger, naast de eigen webshop.

Beeld via 29thOctober: boetiek in Brussel

Beeld via 29thOctober: boetiek in Brussel

Beeld via 29thOctober: boetiek in Brussel