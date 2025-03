Belgisch merk Marie Méro richt pijlen verder op Nederland

Als het aan de broers achter het Belgische merk Marie Méro ligt, dan wordt Nederland een groter onderdeel van de verdeling van het merk. Dan gaat het niet alleen om wholesale, maar ook eigen winkels, zo blijkt uit een interview van Ruben en Steven van der Elst in De Tijd.

Marie Méro heeft al een winkel in Nederland, in Maastricht, maar daar kunnen er de komende jaren dus meer bijkomen in het zuiden van Nederland. Het merk verkoopt op dit moment via de eigen webshop, Zalando, maar verdeelt de collectie ook via agenten in Nederland.

De export van het merk naar onder andere Duitsland, Nederland en Frankrijk is op dit moment goed voor 8 procent van de omzet. Dit willen de broers opkrikken naar 30 procent, zo is te lezen bij De Tijd.

In 2024 behaalde het merk een jaaromzet van 14,5 miljoen euro dankzij een stijging van 20 procent. In 2025 verwacht het bedrijf een groei tussen de 10 en 15 procent. Uiteindelijk wil het merk in 2028 een omzet van 18 miljoen euro noteren.