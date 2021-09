Belgisch modemerk F.Egidio lanceert eigen webshop

High-fashion label F.Egidio stapt in e-commerce. Het merk heeft namelijk een eigen webshop gelanceerd, zo is te lezen in een persbericht.

Het merk verkocht tot op heden de collectie exclusief via pre-sale events. “Het alsmaar sneller evoluerende tijdperk van digitalisering heeft ook Egidio Fauzia, de creatieve ontwerper achter het gelijknamige modelabel, het laatste duwtje in de rug gegeven om zijn online aanwezigheid uit te breiden. Volledig in lijn met de rebranding van het merk koos hij ervoor nog een stap verder te gaan om zijn kwaliteitsvolle, stijlvolle luxekleding voor de hedendaagse vrouw via een nieuw, extra kanaal aan te bieden,” aldus het persbericht.

Voor Fauzia is de webshop een extra verkoopmodel. Bij de pre-sales is er een gevoel van exclusiviteit voor de consument en de webshop focust juist op inclusiviteit en toegankelijkheid. Om te verzekeren dat de duurzame insteek van F.Egidio niet verloren gaat, zal slecht een beperkte selectie van de najaarscollectie beschikbaar zijn via de webshop. In de online winkel zal de consument ook de retailprijs betalen, in plaats van de wholesaleprijs die wordt gehanteerd bij de pre-sales.