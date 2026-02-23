Belgisch modemerk Signe Nature opent eigen webshop

Signe Nature ging al 25 jaar zonder webshop, maar niet langer. Het Belgische damesmodemerk lanceert een eigen website met e-shop, zo deelt het mee in een persbericht.

Het merk werd voorheen verdeeld via ruim 300 verkooppunten in de Benelux en Noord-Frankrijk. Het merk geeft aan dat er al langer gedacht werd over een e-shop. “Voor ons is de e-shop een aanvullende tool die gemaakt is om ons merk, ons imago en de toekomst te versterken,” aldus brandmanager Carine Droeven in het persbericht.

“Het klantencontact in een fysieke winkel is essentieel, maar het merk kon er niet meer omheen dat de online aanwezigheid de band met hun klanten alleen maar zou versterken. Zo kunnen ze makkelijk op verschillende niveaus connecteren met hun bestaande klanten. Daarnaast is er zo ook potentieel om nieuwe, jongere klanten aan te spreken die misschien niet meer zo graag fysiek shoppen. De shift in consumentengedrag is Signe Nature niet ontgaan”, zo is te lezen in het persbericht.

Het merk is vanaf nu te vinden op www.signenature.be.