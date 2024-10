Belgisch modeontwerper Martin Margiela ontwerpt buitensculptuur voor Antwerpse winkelstraat

De Belgische modeontwerper Martin Margiela, oprichter van het Franse luxe modehuis Maison Margiela (voorheen Maison Martin Margiela), heeft een buitensculptuur gemaakt voor de Schuttershofstraat, een drukbezochte winkelstraat in het centrum van Antwerpen. Het kunstwerk is Margiela’s eerste buitensculptuur. Dit blijkt uit een persbericht.

'Blinds' (lamellengordijnen of jaloezieën in het Nederlands) is een zilver lamellengordijn geïnspireerd door de drukte en dynamiek van de stad. Het lamellengordijn, een object vaak geassocieerd met privacy, daagt de voorbijganger uit na te denken over wat er achter het gordijn schuilt. Het roept de sfeer van het Belgische surrealisme op en verwijst naar de woorden van René Magritte: "Elk ding dat we zien, verbergt een ander." Dit betekent dat wat mensen zien niet altijd het hele verhaal vertelt; er zijn vaak verborgen betekenissen of andere lagen die men niet direct opmerkt.

De buitensculptuur nodigt mensen uit om stil te staan bij concepten rondom privacy. Credits: Tom Cornille

"Blinds legt het gevoel vast dat er iets verborgen is, maar dat het op elk moment onthuld kan worden. De kunstenaar reduceert dit moment tot de essentie, legt het vast in een vorm en materialiseert deze vorm zo opvallend en duurzaam mogelijk. Het voelt alsof er iets gaat gebeuren, maar het kunstwerk staat stil," aldus het persbericht uit Antwerpen.

De buitensculptuur is gemaakt van roestvrij staal en gepolijst om het uiterlijk van textiel na te bootsen. Volgens het persbericht onderstreept het kunstwerk de voortdurende relatie van Margiela met materiaal en de stedelijke omgeving. Het kunstwerk wordt toegevoegd aan de Collectie Openbare Kunst in Antwerpen.