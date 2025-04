Belgisch sieradenmerk Twice as Nice opent winkels in Nederland

Sieradenmerk Twice as Nice gaat de Nederlandse grens over. Het Belgische merk opent diverse winkels in Nederland en opent een webshop voor Nederlandse klanten, zo is te lezen in een persbericht.

Twice as Nice heeft in totaal al 60 winkels verspreid over België, Luxemburg en Frankrijk. Hier komen op korte termijn winkels in Utrecht, Rotterdam, Maastricht, Arnhem en Leidschendam bij.

Twice as Nice is opgericht in 1980 in Antwerpen. Sinds 2022 staat de nieuwe generatie van het bedrijf aan het roer. Dit heeft naar eigen zeggen geleid tot een ‘frisse, eigentijdse uitstraling gericht op een jonger publiek’. Twice as Nice focust op ‘stijl, kwaliteit en betaalbaarheid’.