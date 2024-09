Belgisch tassenmerk Kaai opent eerste pop-upstores in Duitsland

Het Belgische tassenmerk Kaai opent haar allereerste pop-upstores in Duitsland. Oprichters Ine Verhaert en Helga Meermans kiezen warenhuis Breuninger en retailer Ludwig Beck uit als locaties, zo maakt Kaai bekend in een persbericht.

Kaai was al actief op de Duitse markt via de webwinkel, nu zet het tassenmerk de eerste fysieke stappen in Duitsland. De oprichters verklaren dat de positieve reacties van Duitse consumenten hun motiveerde om pop-upstores te openen. “Met gewaardeerde partners als Breuninger en Ludwig Beck vertrouwen we op gerenommeerde namen op sterke locaties. Hierdoor begrijpen we het koopgedrag van onze Duitse buren beter”, aldus Meermans. Verhaert vult aan: “Het aanraken en voelen van een tas is nog steeds een andere ervaring dan online winkelen - uiteindelijk is het een investering, waar je zeker van wilt zijn.”

De Kaai-tassen zijn tussen 30 september en 12 oktober verkrijgbaar bij Breuninger in Stuttgart. Vanaf 17 oktober zijn de tassen permanent onderdeel van de Breuninger-collectie in het nieuwe filiaal in het nieuwe ‘Westfield Centre Hamburg-Überseequartier’. Retailer Ludwig Beck verkoopt de Kaai-tassen tijdelijk tussen 21 oktober en 2 november in München.