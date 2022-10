Belgische buitenmoderetailer A.S. Adventure lanceert in-house hersteldienst

De Belgische buitenmoderetailer A.S. Adventure lanceert een hersteldienst voor wandelschoenen in het schoenatelier in Hoboken (België) , dat meldt de buitenmoderetailer. Twee schoenmakers zullen de schoenen fulltime herstellen.

De nieuwe hersteldienst, genaamd Care & Repair service, dient als tegengas tegen de fast fashion. De buitenmoderetailer vindt het belangrijk dat alle items zo lang mogelijk meegaan, zo is te lezen. Daarom wordt bijna alles van de schoen hersteld. Van losse veterhaakjes tot volledig herstel van de zolen, klinkt het.

A.S. Adventure steunt lokale tewerkstelling en maakt dus alle schoenen in hun eigen ateliers in Hoboken. Voor de wasservice en schoenonderhoud doet de buitenmoderetailer beroep op sociale tewerkstellingen via maatmedewerkers van het ANtwerpse maatwerkbedrijf Kunnig. Dit bedrijf begeleidt mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt naar een duurzame tewerkstelling.