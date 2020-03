Belgische coronamaatregelen: niet essentiële winkels sluiten deuren in het weekend

De Nationale Veiligheidsraad in België heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de hoop de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Een van die maatregelen houdt in dat niet essentiële winkels in het weekend dicht zijn.

Alle winkels mogen doordeweeks open zijn, maar in het weekend gaan winkels die geen essentiële diensten bieden zoals apothekers, voedingswinkels en winkels voor dierenvoeder, dicht.

Belgische brancheorganisatie Unizo meldt in een persbericht de maatregelen te aanvaarden, maar waarschuwt wel dat het een ‘ravage gaat aanrichten bij tal van ondernemers en sectoren’. “We beseffen dat er drastische maatregelen nodig zijn om deze crisis te bedwingen, maar we vragen tegelijk aan de overheid om de getroffen ondernemers even drastisch te ondersteunen, zodat ze deze moeilijke periode doorkomen en dit ook overleven,” aldus Danny van Assche, de gedelegeerd bestuurd van Unizo in een persbericht.

Unizo pleit voor een rampenfonds en financiële steun voor horeca, de toeristische sector, de kleinhandel en de evenementensector. De Vlaamse regering moet volgens Unizo een crisiswaarborg opzetten voor bedrijven die nu schulden opbouwen en niet meer in staat zijn om die terug te betalen. Ook wil Unizo dat bedrijven makkelijker gebruik kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkeloosheid op basis van overmacht en dat ze sneller terug moeten kunnen vallen op het RIZIV. “Het zelf moeten uitbetalen van een volle maand gewaarborgd loon voor teveel zieke medewerkers tegelijk, in deze sowieso al moeilijke omstandigheden, is voor onze bedrijven financieel onhaalbaar,” aldus Van Assche.