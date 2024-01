Belgische Les Soeurs sluit winkel in Maastricht, focust in Nederland op wholesale

Het Belgische merk Les Soeurs heeft de winkel in Maastricht gesloten, zo meldt een van de oprichters Clio Hendrickx. Het huurcontract van het pand in de stad liep af, maar het betekent niet het einde van Les Soeurs in Nederland. Het merk richt zich op wholesale én wil een winkel in Amsterdam openen.

Hendrickx meldt aan FashionUnited dat het merk het distributienetwerk in Nederland verder wil uitbreiden. Het merk is op zoek naar damesboetieks met een soortgelijke merkenmix als de eigen Les Soeurs winkels in België. Het merk staat onder andere op modebeurs Modefabriek.

De oprichters hebben ook het oog op een winkel in Amsterdam, in de Negen Straatjes. Het streven is om in het najaar van 2024 de winkel te openen, maar op het moment zoekt het merk nog naar het geschikte pand.