Belgische Marie Méro opent eerste Nederlandse winkel

Marie Méro is aan het uitbreiden. Het Belgische merk wil over vijf jaar een winkel portfolio van zestien winkels. Dit betekent dat tien winkels aan het netwerk toegevoegd moeten worden. Recent opende het familiebedrijf de eerste nieuwe vestiging in Hasselt en vrijdag gaat de eerste Nederlandse winkel open. Mede-eigenaar en tweede generatie Ruben van der Elst vertelt tijdens een telefonisch interview dat uitbreiding in Nederland zeker op de planning staat.

De winkel in Maastricht kwam per toeval op het pad van Marie Méro. “We hadden in Maastricht een multimerkenwinkel waar wij mee werkten en wij wisten dat de eigenaresse wilde stoppen. Wij hebben toen gevraagd om het pand over te nemen. Het was een opportuniteit.” Op natuurlijke wijze stapte het Belgische merk zo de Nederlandse grens over. Uitbreiding staat bij Marie Méro hoog op de agenda, mede door de veranderingen in het b2b-landschap. “We hebben besloten om uit te breiden met onze eigen winkels en België is eenmaal geen groot land,” vertelt Van der Elst. Wanneer alles goed gaat, Van der Elst benadrukt dat Marie Méro gezond wil groeien, kijkt het merk naar uitbreiding in het zuiden van Nederland en zelfs het midden van het land.

Marie Méro trekt met shops naar Nederland

Afgelopen jaar introduceerde Marie Méro een nieuw winkelconcept in de winkel in Gent en deze lijn wordt nu ook voortgezet in de locaties in Hasselt, Maastricht en binnenkort ook Antwerpen. “Er zullen elke keer kleine dingetjes anders zijn, maar de grote lijn is hetzelfde,” aldus Van der Elst. In het nieuwe concept krijgen de collecties meer ruimte en wordt er meer rust ingebouwd in de winkels. Om dit te kunnen doen gaat het Belgische merk nu voor grotere winkelpanden. In 2010 opende het merk een eigen winkel van zo’n 90 vierkante meter in Knokke, maar dankzij de opgebouwde ervaring realiseerde het bedrijf nu dat het merk meer ruimte nodig had. Inmiddels wil het bedrijf winkels rond de 130 vierkante meter openen, zo vertelt Van der Elst. De winkel in Maastricht is nog een tussenmaat van 110 vierkante meter.

Marie Méro zag in 1971 al het licht, als Rosie’s. Het staat bekend voor de vrouwelijke, gebalanceerde stijl met ‘een vleugje mystiek’. Van der Elst vertelt dat het goed gaat met het merk en het bedrijf erachter. Belgische merken doen het onder de consumenten nog steeds erg goed, aldus de mede-eigenaar. In de B2B-wereld merkt hij wel dat de kleinere boetieks wegvallen en de grotere spelers weer groter worden. Voor Marie Méro is het dan ook belangrijk om de omzet met de professionele klanten gelijk te houden en de export verder uit te breiden. Op dit moment heeft het merk twaalf shop-in-shops in INNO Galeria en werkt het samen met 250 multimerkenwinkels in de Benelux, Engeland en Ierland.

Beeld: Marie Méro winkel in Hasselt via Marie Méro