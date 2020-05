Belgische modewinkels klaar voor herstart

Antwerpen - Moderetailers hebben zich de voorbije twee weken kunnen voorbereiden op de heuglijke heropening op 11 mei . Maar hoe gaat dat in de praktijk? En wat is de teneur bij de Belgische kledingwinkels? FashionUnited belde met enkele grotere en kleinere zaken. Hoe zit het bij Mayerline, LolaLiza en Caroline Biss en zijn ook Zuid, Morrison en Façon Jacmin er klaar voor?

Bij dameslabel Mayerline gaat alles vanaf maandag volgens het boekje: handen ontsmetten bij het binnenkomen van de winkel, bij de paskamers en de kassa. Daarnaast implementeerde de keten contactloos elektronisch betalen. Er wordt één paskamer vrijgelaten tussen twee klanten in en gepaste kleding gaat pas na 24 uur terug de winkel in. Bij de ingang wordt vermeld hoeveel klanten zich maximum in de winkel mogen bevinden. In de voormiddag ontvangen ze klanten op afspraak zodat ze nog rustiger hun aankopen kunnen doen. Verder kunnen de pakketjes van de webshop nu ook in de winkel worden opgehaald.

We blijven geloven in fysieke winkels, waar de klant graag langskomt en persoonlijke service wenst. De komende weken en maanden zal dit ook uiterst belangrijk zijn en blijven Mayerline CEO Mimi Lamote

Een kans voor duurzaamheid

Maar hoe ziet CEO Mimi Lamote de toekomst tegemoet? “Zeker positief”, bevestigt ze. “Het leven moet op een bepaald moment opnieuw starten, op een veilige manier. We weten ondertussen allemaal zeer goed wat we moeten doen om onszelf en iedereen rondom ons te beschermen. Daarnaast denk ik dat we nu meer stilstaan bij wat we normaal vonden voor corona: vrijheid van beweging en verplaatsing, kunnen werken, sociaal contact enzovoort. Op zich is dit een goede zaak: onze medewerkers, wijzelf en klanten zullen op een andere manier denken en handelen”, hoopt ze, en ze vervolgt: “De lokale handel en duurzaamheid, wat voor corona al geregeld aan bod kwam, is zich nu nog meer aan het bewijzen. Wij zijn gelukkig al enkele jaren geleden begonnen met minder stock, exclusievere reeksen, modellen die we niet afprijzen. We zullen deze duurzaamheidsvisie nog versterken. Een deel van de voorraad wordt verschoven naar volgende zomer. Daarnaast hebben we de voorbije weken veel geleerd op vlak van online business, dit zullen we verder uitbouwen. Maar we blijven geloven in fysieke winkels, waar de klant graag langskomt en persoonlijke service wenst. De komende weken en maanden zal dit ook uiterst belangrijk zijn en blijven.”

Stippen, stroken en pralines

Kledingketen LolaLiza is er eveneens klaar voor en bezorgde alle filialen affiches en andere signalisatie in de eigen huisstijl. Klanten worden er via de etalage alert op gemaakt dat ze maar met dertig binnen mogen, een andere window-sticker verwelkomt hen. Marketing Manager Veerle De Taeye denkt dat er bij de heropstart geen overrompeling zal zijn. “De mensen zullen eerder geleidelijk aan terug naar de winkels komen”. Dat is ook de teneur bij Caroline Biss. CEO Bart Saelen: “De heropening zal geen ‘boom’ zijn, maar wij zijn toch positief gestemd dat we stap voor stap weer aan onze toekomst kunnen werken. Wij zijn een sterk merk en bedrijf, dat geeft ons veel moed om door deze moeilijke periode heen te spartelen. Wij hopen dat er in de tweede helft van 2020 een vaccin komt om zo in 2021 toch weer naar een normale winkelervaring te kunnen evolueren. Caroline Biss zal ondertussen korter op de bal spelen, we staan klaar met flash collecties van zodra de markt weer iets aantrekt”, vertelt hij nog. Het merk vult de maatregelen nog strenger in. Zo streeft het naar een klant per 25 vierkante meter in plaats van de vooropgestelde 10 vierkante meter. De deuren staan tijdens de openingsuren open, medewerkers dragen een mondmasker. Bovenop vloerstickers en een pad in met stippen om de afstand van 1,5 meter te visualiseren, wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd. De kledij die een klant graag wil passen, wordt verzameld op een rolrekje en door een medewerker gestyled met bijpassende items en zo bij het pashokje geplaatst. De paszone wordt duidelijk afgebakend met stippen en stroken. Klanten worden gesensibiliseerd aangekochte kledij te wassen voor gebruik. Omdat de koffiehoek gesloten is, krijgt de klant een drietal pralines mee om thuis na te genieten.

Intiemere shopervaring

In de kleinere winkels van Julia June worden maximaal twee bezoekers tegelijk toegelaten. Mondmaskers zijn niet verplicht, maar worden wel gewaardeerd. Daarnaast gelden dezelfde hygiëne- en afstandsregels als bij de grotere ketens. “Onze winkels hebben van nature al een intiem karakter en het contact tussen onze stylist en de klant is vaak al een-op-een. De veiligheidsmaatregelen zullen de dynamiek in de winkel niet al te veel veranderen” duidt CEO Veerle Baert. “Negatief willen we deze situatie dus zeker niet noemen. Wij hebben zelfs het gevoel dat je op deze manier de klant, desondanks de afstand, nog beter kan helpen. Wij openen voorlopig enkel donderdag, vrijdag, zaterdag, de andere dagen op afspraak. Niet iedereen voelt zich meteen veilig om te gaan winkelen. Op die manier willen we deze mensen ook de kans geven”, geeft ze nog mee. “Wij kijken positief naar de toekomst, al willen we de uitdaging niet minimaliseren. Wij proberen onze klanten al lange tijd te overtuigen om minder, maar beter te kopen, en dat dringt langzaam maar zeker door”, vult Baert aan. “Volgens ons zal het coronavirus die mindshift enkel versnellen. We zien ook de bevestiging dat online ertoe doet. Als retailer geloven we natuurlijk in een goed evenwicht tussen online en offline. Winkels zullen en moeten blijven bestaan, maar de klant moet je merk ook vanuit zijn luie zetel kunnen vinden. Het is mooi om te zien hoe ondernemers die nog niet online waren op creatieve, snelle manieren een webshop inrichten. Onze website was dringend toe aan een update, we lanceerden deze week een nieuwe. Zo kunnen we online nog sterker te staan, zeker in onzekere tijden waarbij er een lockdown zomaar om de hoek kan staan”, besluit de CEO.

Van virtueel model tot video-shoppen

De grotere merken geven hun klanten meestal online al de regels van het ‘nieuwe winkelen’ mee, maar ook kleine zelfstandigen, zoals de Antwerpse multimerkenboetiek Zuid, houden virtueel contact met hun klantenbestand. Eigenaar Renée van Beurden fungeerde de voorbije weken als model voor haar merken op haar Instagram-feed, nu, naar aanleiding van de heropening mailde ze haar klanten een warme brief, aangevuld met de nieuwe maatregelen. “Het is heel wat, terug opengaan, en aanvankelijk met een klein hartje, ondanks dat de nood hoog is”, geeft ze toe. Ze trof de gebruikelijke maatregelen om het virus te counteren (mondmaskers, handschoenen, ontsmettingsgel, scherm bij de kassa) en houdt het voorlopig bij maximaal drie klanten, eventueel bij te stellen naar twee. “We maken ook zelf mondmaskers, die we gaan verkopen”, geeft van Beurden mee. “Maar klanten kunnen ook op afstand kiezen, op afspraak, via video. Of ze kunnen al een keuze maken via de webshop en deze doorgeven zodat we alles kunnen klaar hangen in het pashok. We gaan ook openen op maandag, vroeger onze sluitingsdag, om het publiek zo goed mogelijk te spreiden.”

We geloven we in de tendens dat mensen steeds meer lokaal en kwalitatief gaan kopen Jan en Patrick Olyslager van mannenboetiek Morrison

Made in Belgium

Morrison is de hippe maar bescheiden mannenboetiek van Jan en Patrick Olyslager, de broers achter Belgisch knitwearlabel Howlin’. Ook zij zetten meer in op social media, “Zonder dit teveel te willen pushen”, geven ze toe. “We hebben dj-sets en een playlist op poten gezet met We Are Various, één van onze side projects - een on- en offline radiostation met enkele andere Antwerpse creatievelingen. Daarnaast hebben de afgelopen weken de productie van onze pre-fall collection in onze Belgische ateliers stilgelegd om mondmaskers te produceren die onder andere verdeeld werden in ziekenhuizen in opdracht van de overheid”, vertelt het duo, “ondertussen is onze webshop goed blijven draaien, volgende week opent Morrison, onze fysieke winkel, opnieuw. Wij laten een klant of koppel per keer binnen. Onze verkopers dragen ten alle tijden een mondmasker en er kan enkel elektronisch betaald worden”. Hoe ze de toekomst zien? “Omdat de webshop het goed doet, blijven we positief, maar we verwachten ons aan een trage start in de winkel. We geloven we in de tendens dat mensen steeds meer lokaal en kwalitatief gaan kopen. Zelf laten we onze zomercollecties al jaren in België produceren en we hebben hier ook altijd proactief over gecommuniceerd met de slogan 'Made in Belgium with a smile'.”

Bubbels op veilige afstand

Belgisch denimlabel Façon Jacmin houdt het op zijn beurt bij drie klanten per keer, mét mondmasker. “We hebben trouwens ook onze eigen denim FJ-maskers”, vertellen Alexandra en Ségolène Jacmin, de tweeling achter het merk. Zij zien de heropening positief tegemoet: “We kijken er ook naar uit om onze klanten terug te zien, te kunnen babbelen met mensen, te horen hoe zij deze crisis ervaren en ze positieve energie geven. We vermoeden dat, omdat er minder mensen op vakantie zullen gaan, de zomer drukker zal zijn dan gemiddeld. Voor een modemerk is, vandaag nog meer dan voorheen, de cross channel-ervaring belangrijk. We lanceerden ons merk meteen online en verwachten dat de groei zich online gaat voortzetten. De bubbels staan klaar om met de nodige afstand een glaasje te kunnen aanbieden en toch een beetje deze bevrijding te kunnen vieren. Natuurlijk blijven we voorzichtig, we weten dat het tijd vraagt voor het virus helemaal bestreden is”, aldus de zusjes.

Dit artikel verscheen vrijdag 8 mei op FashionUnited.be.