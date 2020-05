Belgische Nationale Veiligheidsraad hakt knoop door: alle winkels open vanaf 11 mei

Alle winkels in België mogen vanaf 11 mei weer open, zo meldt eerste minister van België Sophie Wilmès na afloop van de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad op woensdag.

Aan de heropening zitten, zoals verwacht, voorwaarden verbonden. Per tien vierkante meter moet maar een klant gerekend worden en een klant mag maar 30 minuten in de winkel verkeren. Het dragen van mondmaskers is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van de werknemers.

De Raad adviseert alleen op pad te gaan en boodschappen dicht bij huis of de werkplek te doen. “Excursies, toeristische activiteiten en samenkomsten blijven verboden,” aldus Wilmes. De eerste minister roept ook op om naar huis te gaan wanneer men merkt dat het druk op straat of in de winkelstraat is.