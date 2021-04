Belgische niet-essentiële winkels open per 26 april

Beeld: FashionUnited

Alexander de Croo maakt in een persconferentie bekend dat niet-essentiële winkels open mogen. Ook mogen niet-medische beroepen contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer open.

Het Overlegcomité zat vandaag zeven uur aan tafel te overleggen welke versoepelingen mogelijk zijn. In de persconferentie werd bekend gemaakt dat niet-essentiële winkels open mogen zonder ‘winkelen op afspraak’ vanaf 26 april. Daarnaast mag winkelen zelfs met twee personen uit hetzelfde huishouden.

De winkelen-op-afspraak-maatregel is twee weken van kracht geweest. Ondernemersorganisatie Unizo vroeg eerder deze week aan de overheid de maatregel winkelen op afspraak af te schaffen. “Zowel virologen als politici zijn het er over eens dat besmettingen niet in winkels plaatsvinden. De verkoop op afspraak zorgt niet voor minder besmettingen onder de bevolking, maar voor extra druk op de verkoop en ondernemers komen bijgevolg alleen maar in nog grotere financiële problemen. Tweemaal niet de bedoeling van een maatregel natuurlijk”, aldus Unizo in eerdere berichtgeving.