Belgische outdoorretailer A.S. Adventure opent eerste Care & Repair Center in België

Hoboken - De levensduur van producten moeten worden verlengd, het is een boodschap die ambitieuze (mode)bedrijven top of mind willen maken. Zo ook outdoorretailer A.S. Adventure. Dit Belgische bedrijf spande zich de afgelopen jaren in om de industrie te verduurzamen door een in-house herstelservice voor wandelschoenen te lanceren, tweedehands kinderkleding te verkopen en een verhuurservice in het leven te roepen. Om verder te verduurzamen en het dienstenaanbod uit te breiden, opende A.S. Adventure op 1 oktober officieel de deuren van het gloednieuwe ‘Care & Repair Center’ in Hoboken - een primeur in de Belgische retail. FashionUnited werd door de outdoorretailer rondgeleid en sprak met duurzaamheidsmanager Claudia Verswyver.

Ter verduidelijking: A.S. Adventure biedt al jaren herstel- en onderhoudservices aan, maar brengt alle diensten nu samen onder één dak. Het nieuwe herstel- en onderhoudsatelier telt ruim 2.000 vierkante meter en bevindt zich vlakbij het A.S. Adventure hoofdkantoor. De industriële ruimte beschikt over drie ateliers en een wasruimte, maar wordt ook gebruikt als opslag van het verhuurmateriaal voor winter- (ski- en snowboard) en zomerartikelen (kamperen, hiken, fietsen en watersport). Alle producten staan logisch gerangschikt in hoge palletstellingen. Achter het magazijn bevindt zich een langwerpig groen apparaat - ook wel ‘de Hulk’ genoemd. Het apparaat reinigt, schuurt, waxt en polijst ski’s en snowboards van klanten of die zijn mee geweest op wintersportvakantie dankzij de verhuurservice, zo legt Verswyver uit. Per seizoen worden er zo’n 4.500 tot 5.000 ski’s en snowboards behandeld. Het apparaat is voornamelijk bedoeld om de wintersportartikelen klaar te stomen voor een volgende (verhuur)beurt.

De verhuurservice is een dienst die de duurzaamheidsmanager graag wil opschalen. Maar daar is een mind shift voor nodig, vertelt ze. “De consument is een verwend beestje. Wie wat online besteld, krijgt het de volgende dag thuis bezorgd. We hechten daardoor geen waarde meer aan spullen en we zijn ons niet bewust van wat voor impact het heeft als we spullen kopen van lage kwaliteit die we slechts één keer gebruiken.” Als men een kwalitatief artikel huurt, wordt de levensduur van het product verlengd en de afvalberg verkleind. “We moeten de consument zo ver krijgen het korte-termijn-denken los te laten en van het lange-termijn-denken het nieuwe normaal maken.” Dat is een enorme uitdaging, waarbij de overheid te hulp moet schieten. “Wij kunnen deze initiatieven opzetten, maar zij [de overheid, red.] moet die mind shift stimuleren door belastingen te heffen op vervuilende producten en belasting op duurzame producten of initiatieven te verlagen. Bovendien moet er geen markt zijn voor goedkope, online spelers.” Verswyver concludeert dat als de overheid geen duurzame initiatieven stimuleert, verhuurmodellen geen gemakkelijke toekomst zullen hebben.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Schoenmakers aan het werk. Credits: A.S. Adventure

Een kijkje achter de schermen: Hoe A.S. Adventure bouwt aan een circulaire toekomst

Boven het magazijn is het schoenherstelatelier gesitueerd. De ruimte bevat een metershoge kast waarin zolen van Meindl op maat zijn gesorteerd. Iedere schoen die wordt binnengebracht, van welk merk dan ook, wordt voorzien van een Meindl-zool. A.S. Adventure werkt samen met deze partij, omdat zij gespecialiseerd zijn in wandelschoenen. Onder de zolen-kast staan bakken met houten schoenleesten. Verderop zijn twee schoenspecialisten aan het werk; de een houdt de droogovens in de gaten waarin de gelijmde schoenen worden gedroogd op hoge temperatuur, de ander werkt aan het repareren van een schoenneus. Een van hen vertelt dat schoenen maken en repareren een vak apart is. Er is expertise en vaardigheid voor nodig. A.S. Adventure leidt haar schoenmakers dan ook zelf op. Om de schoenmakerij extra kracht bij te zetten, hebben zij onlangs een derde schoenmaker aangeworven.

Als de schoenen zijn gerepareerd, brengen ze een bezoek aan de afdeling ‘Schoenherstel’. Daar wordt de binnen- en buitenkant van de schoen grondig gereinigd in een stoommachine met ecologische producten op waterbasis. Deze middelen zijn PFC-vrij en zijn afkomstig van Grangers, de specialist in outdoorkleding en schoeiselonderhoud. Schoenen die een onderhoudsbeurt nodig hebben, omdat de waterdichtheid is beschadigd of vuil zijn, kunnen hier ook terecht voor een behandeling. Het is de bedoeling dat deze ‘als nieuw’ het atelier verlaten. Verswyver geeft hier mee dat alle producten die binnen deze afdeling worden gebruikt ook verkrijgbaar zijn in de winkel. “Het doel van onze schoenservice is om de klant te ontzorgen, maar niet om hen te weerhouden zelf zorg te dragen voor hun schoenen.”

In dezelfde ruimte bevindt zich het wasatelier dat twee jaar geleden is opgericht. De outdoorretailer wil de levensduur van, bijvoorbeeld, jassen verlengen door een op maat gemaakte wasservice aan te bieden. Zo wordt er gebruikgemaakt van de Grangers-producten, worden de jassen op een bepaalde temperatuur en tijd gewassen en gedroogd, en worden ze uitgehangen op drie kledinghangers. Ook producten uit het verhuurassortiment worden hier na gebruik voorzien van een schoonmaakbeurt, evenals tweedehands artikelen die een opfrisbeurt kunnen gebruiken alvorens ze worden verkocht in de winkel.

Verswyver legt ook uit dat A.S. Adventure onderzoek doet naar een microplasticfilter die wordt bevestigd op de wasmachine. “Die filter moet de microplastics uit kledingstukken opvangen. Vervolgens worden deze plastics opgestuurd naar een organisatie die hier isolatiemateriaal van maakt. We willen voorkomen dat er nog meer microplastics in ons water belandt.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Naaister in het kledingatelier. Credits: A.S. Adventure

Om de cirkel rond te maken, biedt A.S. Adventure ook kledingherstel aan. Op dinsdag zit Diana, een dame die een paar jaar geleden is gevlucht uit Oekraïne, aan haar naaimachine te werken. “Diana kwam bij ons werken zonder de Nederlandse taal te beheersen. Nu verstaat ze alles, maar nog belangrijker: Ze levert herstelwerk van hoge kwaliteit”, zegt Verswyver. “Dit is minder business-gerelateerd, maar mensenwerk is minstens zo belangrijk voor een duurzame toekomst.” Naast Diana zijn er nog 14 medewerkers werkzaam binnen het onderhouds- en herstelatelier.

De outdoorretailer heeft daarnaast al sinds 2009 een partnerschap met maatwerkbedrijf Kunnig dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpt. Voorheen had A.S. Adventure enkel plaats voor hen in logistieke centra, maar sinds de komst van het ‘Care & Repair Center’ kunnen ook hier plaatsen worden ingevuld. Zo werken er 3 Kunnig-medewerkers in de wasservice en het schoenonderhoud.

Wat het kledingatelier betreft, kunnen outdoorproducten én Juttu-artikelen worden voorzien van retouches en herstellingen. Juttu is immers het zusje van A.S. Adventure. Het kledingatelier doet ongeveer 150 herstellingen per maand. Het doel is het kledingherstel in het najaar uit te breiden door extra ruimte te creëren voor meer naaiers.

Circulariteit is top of mind bij A.S. Adventure

Van schoenmakerij tot wasatelier; Het mag duidelijk zijn dat het herstel- en onderhoudsatelier het duurzame hart vormt van A.S. Adventure. Waar andere retailers de focus leggen op kledingreparatie of schoenonderhoud, biedt de Belgische outdoorretailer alles aan onder één dak. Het ‘Care & Repair Center’ heeft niet voor niets het motto: “Sustainable Growth of Retail” aan de muur hangen. Wie het motto van dichterbij bekijkt, ziet dat de klinkers de faciliteiten van het centrum nog eens benadrukken. Zo is de ‘O’ verpakt in schoenveters en de ‘A’ gewikkeld in een donsjas. A.S. Adventure gelooft in kwaliteitsproducten die zo lang mogelijk meegaan én waarbij onderhoud en herstel een belangrijke rol spelen voor een optimale levensduur.

Voor nu heeft A.S. Adventure het doel de mindset van burgers en klanten verder te veranderen en circulariteit top of mind te maken door de verhuur- en onderhoudservice hoog op de kaart te zetten. Op de lange termijn ziet de outdoorretailer een volledig circulaire toekomst voor zich die al haar diensten met elkaar verbindt.