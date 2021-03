Belgische overheid roept ‘heropstartlening’ in het leven voor kleinhandel

De Vlaamse regering heeft een heropstartlening in het leven geroepen. De lening is een nieuwe steunmaatregel in België en moet kleinhandelsbedrijven helpen nieuwe voorraden te kopen voor het nieuwe seizoen. De nieuwe maatregel werd aangekondigd door minister van Economie Hilde Crevits.

Via de heropstartlening kunnen kleinhandelszaken een lening afsluiten voor twee tot drie jaar met een rente van 1 procent. Het maximum geleende bedrag bedraagt 25 procent en wordt berekend op de totale aankopen van 2019. Een kleine kanttekening: alleen modehandelaren die voor de coronacrisis gezond waren komen in aanmerking. Modehandelaren kunnen de lening gebruiken om zowel facturen van de inkomende zomercollectie als de prefinanciering van de aankopen van de wintercollectie te betalen.

Ondanks dat de winkels in België al enkele maanden weer open zijn, waren de resultaten van de wintersolden die halverwege februari afliep, dramatisch. Door de lage verkoop kunnen veel retailers de factureren van de inkomende collecties niet betalen of de voorfinanciering voor de wintercollectie niet op orde krijgen.