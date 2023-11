Belgische ‘pakjeswet’ goedgekeurd - betere omstandigheden voor pakketbezorgers

De ‘pakjeswet’ van Belgische vicepremier Petra De Sutter is goedgekeurd door de plenaire Kamer. De wet wil een minimumloon voor pakketbezorgers garanderen maar ook de overuren en lange dagen inperken die bezorgers vaak draaien.

Pakketbedrijven én de onderaannemers van deze bedrijven moeten aan de regels voldoen vanaf volgend jaar. Koeriers mogen maximaal 9 uur per dag en 56 uur per week pakketten leveren. Aan overuren worden ook nieuwe regels gebonden, want koeriers mogen maximaal twee keer per week een dag langer dan 10 uur werken.

Niet alleen het fysieke werk wordt nu aan regels onderworpen, ook zijn er andere maatregelen getroffen. Zo worden de arbeidsvoorwaarden ook verbeterd met een vergoeding van brandstof, garagekosten en verzekeringen.

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de omstandigheden voor koeriers verbeteren en de strijd voor de laagste prijs ophoudt.