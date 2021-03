Belgische retailer JBC wil met nieuw winkelconcept gezinnen leren over duurzaamheid

JBC introduceert een nieuw winkelconcept in Leuven. Vandaag is de pilotwinkel die volledig in het teken van duurzaamheid en familiebeleving geopend. Met het nieuwe concept neemt de Belgische retailer een actieve educatieve rol op zich. Het bedrijf wil families op een leuke manier bijleren over duurzamere mode, aldus het bedrijf in een persbericht.

De winkel bestaat allereerst uit gerecycleerde materialen. Elementen in de winkel zijn gemaakt van afval uit andere JBC filialen. Zo is er een jeansluifel gemaakt uit overstock van de JBC denimcollectie en is het zitmeubilair gemaakt met afval uit andere filialen. Net zoals in alle andere JBC-winkels kan ook in deze vernieuwde winkel in Leuven oude kleding ingezameld worden. Hierdoor krijgen de items een tweede leven.

Om kinderen bij te brengen hoe recycleren en kleding sorteren werkt, zijn er in de winkels diverse tools te vinden. Zo kunnen kinderen al fietsen een (virtuele) recyclagemachine aandrijven. Hoe harder getrapt wordt, hoe sneller nieuwe garens gemaakt kunnen worden van de gesorteerde kleding. Het is de bedoeling dat kinderen op deze manier leren dat recycleren hard werkt vereist. Ook kunnen kinderen via spelschermen JBC-figuurtjes Babs en Tiest helpen bij het oplossen van een sorteerpuzzel. Zo leren kinderen over het belang van sorteren in het recyclageproces.

JBC zet in nieuw winkelconcept vol in op duurzaamheid

Daarnaast heeft de winkels ook digitale passpiegels die in de toekomst automatisch extra informatie geven over een item of een animatie laten zien. Ook bevat het nieuwe winkelconcept een ‘Studio Unique’ hoek waar klanten een persoonlijke boodschap of kleurplaat kunnen laten printen op een item of een patch kunnen toevoegen. Het idee achter het personaliseren van een item is dat deze kleding een stuk wordt waaraan men gehecht raakt en dus ook beter verzorgt. Hierdoor gaat een item ook weer langer mee.

“Bij JBC is duurzaamheid een (r)evolutie doorheen heel onze keten,” aldus Valerie Geluykens, CSR manager van JBC, in het persbericht. “We maken dagelijks oprechte, bewuste en eerlijke keuzes om onze impact elke dag weer een beetje meer te proberen verkleinen. Met dit nieuwe winkelconcept willen we onze klanten spelenderwijs bijleren over duurzaamheid, recycleren en mode. Zo kunnen onze klanten samen met ons kiezen voor meer duurzame mode en blijft duurzaamheid toegankelijk voor iedereen.”