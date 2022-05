Belgische stad Kortrijk gaat parkeergeld shoppers terugbetalen

Belgische stad Kortrijk introduceert het concept van ‘consumptieparkeren’, zo meldt nieuwsplatform VRT. Wie shopt, eet of drinkt ter waarde van 75 euro krijgt het parkeergeld tijdelijk teruggestort. De actie begint op donderdag 12 mei en loopt zolang het budget van 16.000 euro dat kan.

Het stadsbestuur wil met de actie consumenten stimuleren bij lokale handelaars te kopen. “Mei is traditioneel een goede shoppingmaand. Met deze actie willen we mensen dan ook stimuleren bij Kortrijkse handelaars te doen. Het voorziene parkeerbudget is gelinkt aan een geschatte omzet van om en nabij de 300.000 euro,” aldus Wouter Allijns, schepen van Economie, tegen VRT.

Het budget komt tijdens de lanceringsactie van Onderneem in Kortrijk en de vereniging Handelsdistrict Kortrijk Centrum. Wanneer het budget op is zullen deelnemende handelaren zelfs een deel van de parkeerkosten terugbetalen aan hun klanten. Er zijn al ongeveer vijftig zaken aangesloten, zo meldt VRT.