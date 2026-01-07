Belgische winkeliers krijgen deel boete die winkeldieven betalen

De Belgische federale regering wil winkeliers een deel geven van de boete die winkeldieven betalen bij betrapping, zo meldt de Belgische nieuwszender vrt. Met de maatregel wil minister van Middenstand Eléonore Simonet (MR) handelaars stimuleren om vaker aangifte te doen en hen vergoeden voor de kosten die winkeldiefstal veroorzaakt.

Sinds 2022 kan de politie meerderjarige winkeldieven een onmiddellijke minnelijke schikking opleggen tot 350 euro. Die boete vloeit vandaag volledig naar de overheid. In de toekomst zou een deel van dat bedrag worden doorgestort naar de getroffen winkel. In regeringskringen wordt gedacht aan ongeveer de helft.

Winkeldiefstal blijft een groot probleem voor de Belgische retailsector. In 2023 en 2024 werden jaarlijks meer dan 24.000 gevallen geregistreerd, meldt de vrt. Toch wordt slechts in een beperkt aantal gevallen aangifte gedaan, onder meer door de administratieve last en het beperkte optreden van de politie.

De retailsector reageert voorzichtig positief op het voorstel, maar benadrukt dat het succes afhangt van een efficiënte en consequente toepassing. Wanneer de maatregel in werking treedt, is nog niet bekend.