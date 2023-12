Ben je op zoek naar een leuke (bij) baan in de logistiek? Kom dan naar ons Kennismakingsevent – Logistiek bij Bever op 20 januari 2024

We zijn op zoek naar medewerkers voor diverse functies, denk aan Teamlead en (Senior) logistiek medewerker.

Hieronder een korte omschrijving van de functies;

Als logistiek medewerker bij Bever draag je bij aan de operatie achter de schermen. In het magazijn vinden veel logistieke handelingen plaats. Van het verzend klaarmaken van goederen tot het verwerken van retouren. Alles komt voorbij! Het is in deze functie de bedoeling dat je allround inzetbaar bent op alle afdelingen, zoals: retouren, stock control, inbound en outbound.

Als Senior Medewerker Logistiek ben jij de belangrijkste tussenschakel tussen de operatie op de werkvloer en de teamleiders, samenwerken is voor jou vanzelfsprekend. Daarbij zijn WMS systemen jou ook niet onbekend, je weet hier jou weg in te vinden. Het warehouse levert dagelijks goederen direct naar de klant via de webshop, maar ook naar meer dan 40 winkels. Jij bent verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van de diverse logistieke processen. Doordat je zelf meewerkt in de operatie en een team van medewerkers aanstuurt ben je van alles wat er speelt op de vloer op de hoogte. Verder ben jij proactief, neem jij initiatief wanneer nodig en kun je snel flexibel inspelen op veranderende processen.

Jij hebt als Teamleider Logistiek ervaring met leidinggeven en het motiveert jou om jouw medewerkers uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Je functioneert goed in de diverse lagen van de organisatie en tussen je medewerkers. Daarnaast stuur je de diverse logistieke processen aan en rapporteer je de behaalde cijfers en productienormen aan je leidinggevende.

Programma zaterdag 20 januari 2024:

14.15 – Presentatie Logistiek bij Bever

14:45 – Rondleiding Warehouse

15:30 - Spelelement

16:30 – Afsluiting/borrel