Benetton Group’s flagshipstore verdwijnt uit centrum van Milaan

Benetton Group heeft de flagshipstore in het centrum van Milaan gesloten. Het modelabel wil zich focussen op kleinere winkels, luidt de berichtgeving van Fashionnetwork.

“De pandemie heeft ertoe geleid dat we onze commerciële strategie, in het bijzonder de grootschalige winkels, hebben heroverwogen”, zegt Benetton Group tegen Fashionnetwork. De groep voegde eraan toe dat het focussen op winkels van 150-250 vierkante meter voorrang heeft op de grotere winkels, zo staat in de berichtgeving.

De flagship store van Benetton, die in 2003 opende, keek uit over het plein van de Duomo in de modehoofdstad van Italië. De winkel was 1750 vierkante meter groot, en was verdeeld over drie verdiepingen.

Benetton heeft wereldwijd 4468 winkels, waarvan 1200 in Italië. De meeste winkels zijn gefranchised.

Een jaar geleden werd Massimo Renon, voormalig baas van brillengroep Marcolin, CEO van Benetton. Zijn taak was om elementen in het bedrijf te veranderen.

Eerder dit jaar meldde de Italiaanse krant Repubblica’s Affari & Finanza, een nettoverlies van 250 miljoen euro in 2020 voor Benetton, zo staat in de berichtgeving van Fashionnetwork.