‘Benetton trekt zich terug uit België’

Italiaanse kledinggroep Benetton trekt zich naar verluidt terug uit België. Dit meldt La Libre Belgique op basis van een brief van de directie aan het personeel die het mediaplatform in handen heeft gekregen.

De reden voor het vertrek zouden de ‘ontoereikende resultaten’ op de Belgische markt zijn die ‘seizoen na seizoen blijven verslechteren’, aldus La Libre Belgique. De groep sloot eerder al de winkels in België. Benetton zat voorheen gevestigd in Brussel en Antwerpen en heeft op dit moment alleen nog verkooppunten in Galeria Inno en in de outlet van Messancy, aldus diverse media.

De brief die in handen is van La Libre Belgique meldt dat de verkooppunten die het merk nog heeft binnenkort zullen sluiten. Zo loopt de samenwerking met Galeria Inno begin 2021 af en sluit de outlet in Messancy begin 2022 de deuren, aldus de directie in de brief. Door het vertrek van Benetton verliezen in België 29 werknemers hun baan.