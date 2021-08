Bestedingen steeds dichterbij normaal pre-corona niveau

Consumenten geven nog steeds meer uit dan normaal sinds de geleidelijke heropening van de economie, maar de bestedingen komen steeds dichterbij bij een pre-corona niveau. ING meldt dit in de maandelijkse update van de online en offline-bestedingen.

ING geeft aan dat de totale waarde van pinbetalingen, geldopnames en online betalingen in augustus nog 5 procent boven het niveau van voor de pandemie lag. De piek in online betalingen neemt steeds verder af. Waar tijdens het hoogtepunt van de lockdown de online betalingen nog 60 procent boven pre-corona niveau lagen, was dit in augustus nog maar 20 procent. ING meldt dat de noodzaak om digitaal te shoppen minder is geworden omdat de winkels weer enige tijd ‘volledig’ open zijn, aldus het bericht.

Uit de update blijkt daarnaast dat de verschuiving van cash naar pin nog steeds duidelijk is. Tijdens de pandemie stapten velen over naar alleen maar pinnen, mede omdat ik het begin niet duidelijk was over het virus kon worden overgedragen door middel van contant geld. In augustus lag de waarde van geldopnames nog 20 procent onder het normale niveau en de waarde van pinbetalingen juist 20 procent boven het reguliere niveau, aldus ING.