Bestseller start met inzameling kleding

Deense modegroep Bestseller gaat vanaf 1 januari kleding inzamelen in alle fysieke winkels van de merken Vero Moda, Vila, Pieces, Name it en Jack & Jones, zo kondigt de groep aan in een persbericht.

Bestseller werkt voor het initiatief samen met Fashion to Fiber, dat onderdeel uitmaakt van Boer Group. Fashion to Fiber zal de verzamelde items ook recyclen.

Kleding van alle merken merken is welkom om afgeleverd te worden. Ook kapotte kleding is bruikbaar, zegt Bestseller, zolang de kleding maar schoon en droog is.

Linda Timmer, Retail Manager van Name It, geeft aan blij te zijn met het initiatief, mede omdat het Bestseller helpt vooruit te lopen op de aankomende wetgeving UPV, die retailers verplicht hun klanten de mogelijkheid te geven textiel te laten recyclen. “We zijn trots om te starten met dit mooie initiatief, waarmee we ons voorbereiden op de toekomst”, aldus Timmer.