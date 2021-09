Betaalplatform Adyen opent fysieke pop-up winkel The Store

Betaalplatform Adyen opent een eigen fysieke winkelruimte. The Store bevindt zich op de begane grond van het nieuwe Adyen kantoor in de voormalige Hudson’s Bay op het Rokin in Amsterdam. In de winkelruimte wil Adyen samen met haar klanten de retail ervaring van de toekomst tot leven brengen, aldus het persbericht.

Elke paar maanden verandert de invulling van The Store. Deze week trapt Fabienne Chapot af met een interactieve winkelervaring om het vijftienjarige bestaan van het merk te vieren. Het merk heeft een speciale expo opgezet.

“Ter ere van ons vijftienjarige bestaan wilden we de missie die sinds de oprichting van het bedrijf centraal heeft gestaan uitdragen: het brengen van positiviteit, kleur, en energie. Het is fantastisch dat we dit tot leven kunnen brengen in Adyen’s nieuwe kantoor”, zegt Fabienne Chapot, oprichtster en CEO van Fabienne Chapot, in het persbericht. “Adyen is een waardevolle partner geweest sinds dag één. De kans om Adyen’s eerste klant in deze mooie pop-up ruimte te zijn is de kroon op een waardevolle samenwerking, waarin we ons continu richten op samen de beste klantervaringen faciliteren.”

“The Store geeft onze klanten de mogelijkheid om onze unified commerce technologie te testen midden in het centrum van Amsterdam”, zegt Ingo Uytdehaage, CFO van Adyen, in het bericht. “We zijn verheugd dat Fabienne Chapot de eerste klant is die The Store betrekt. Samen laten we zien hoe de toekomst van retail eruitziet.”