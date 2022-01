Betalingen aan fysieke kassa tien keer hoger dan online in 2021

Hoewel in 2021 het aantal online betalingen opnieuw steeg, liggen het aantal betalingen aan een fysieke kassa nog tien keer hoger dan online, zo meldt Betaalvereniging Nederland. Het verschil in de bestedingen is fysiek ‘maar’ drie keer hoger dan online.

Uit de cijfers van Betaalvereniging Nederland komt een beeld naar voren waarin fysieke winkels nog steeds de favoriet zijn bij consumenten. Hoe dan ook zorgde het tweede coronajaar dus wel voor een sterke stijging van online transacties. Zo lag het aantal transacties 14 procent hoger dan in 2020 en de bestedingen lagen 20 procent hoger.

Het aantal pinbetalingen aan de kassa bleef op het niveau van 2020, maar de bestedingen namen wel met 5 procent toe. Ook het aantal contante betalingen en de bestedingen bleven gelijk. In het eerste coronajaar was het betalen met contant geld echter al flink teruggelopen. In 2020 daalden deze betalingen met 43 procent en de bestedingen met 33 procent. Contante betalingen maken nog maar minder dan een kwart uit van het totaal aantal betalingen aan de fysieke kassa.

Contactloos én kaartloos betalen was in 2021 verder in opkomst. Negen van de tien pinbetalingen gebeuren contactloos. Van deze contactloze betalingen gebeurt een kwart inmiddels zonder kaart. Denk dan aan smartphones of smartwatches als alternatief voor de kaart.