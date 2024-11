Bever test nieuwe vormen van retail in nieuw winkelconcept in Utrecht

De Bever-winkel aan de Sint Jacobsstraat in Utrecht is omgebouwd tot een laboratorium voor nieuwe initiatieven van de outdoorretailer. Bever geeft aan dat in de winkel nieuwe vormen van retail worden getest en bij succes later worden uitgerold naar andere Bever-winkels.

De helft van de winkel bestaat uit circulaire concepten zoals 2e Buitenkans-producten, gerepareerde items en verhuur-, onderhouds- en reparatieservices. Deze circulaire concepten worden ook duidelijk aangeprezen in de etalages van de winkel. De winkel is ook de locatie waar Bever outdoorproducten terugkoopt.

“We willen onze klanten meer opties en vrijheid bieden in hoe ze met onze producten om kunnen gaan. Als je maar één keer per jaar gaat kamperen, waarom zou je dan een hele uitrusting moeten kopen? Misschien is huren dan een betere keuze. Of als je wel vaak naar buiten gaat, maar bijvoorbeeld elk seizoen in een andere omgeving, dan kan het huren of tweedehands aanschaffen van je uitrusting een mooie manier zijn om altijd over de juiste uitrusting te beschikken, zonder dat het allemaal in je schuur ligt te verstoffen,” legt CEO Albert Scholte uit in het persbericht. “Dit concept gaat verder dan alleen het aanbieden van duurzame alternatieven: het biedt onze klanten autonomie en gemak in hun aankoopkeuzes.”

“We realiseren ons dat het tijd kost om iedereen te overtuigen om anders met spullen om te gaan. Maar door onze klanten meer keuzevrijheid te bieden – van kopen tot huren en van repareren tot recyclen – willen we laten zien dat bewuster consumeren hand in hand kan gaan met plezier en gemak. We kiezen ervoor om te focussen op de kansen en elke stap, hoe klein ook, helpt om een positieve impact te maken.”

Het nieuwe winkelconcept is gevestigd in de oude (en tevens enige) outlet van Bever. Iets verderop in de binnenstad van Utrecht heeft het ook nog een winkel op de Oudegracht.